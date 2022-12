Le figlie di Pelé: “Non rischia di morire, presto a casa. Ha avuto il Covid”

Pelé "non rischia di morire e tornerà presto a casa". Arriva dalle figlie del campione brasiliano, le cui condizioni di salute hanno tenuto il mondo in ansia nelle ultime ore, la smentita di un peggioramento di O Rei, che resta ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo ufficialmente per una infezione respiratoria. "Non è in terapia intensiva, è in una stanza normale, quindi non è a rischio (di morte), è in cura", ha detto una delle figlie dell'ex giocatore, Flavia Arantes, al programma televisivo di Rete Globo, Fantástico.