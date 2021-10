Prisco jr: “Mio padre mi ha nascosto l’esistenza di altre squadre. Juve? Ecco cosa diceva”

Il figlio dell'indimenticabile Peppino Prisco, Luigi, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato di Inter-Juve

«Prima parlo per me: mio padre mi ha nascosto l’esistenza delle altre squadre. Gli chiedevo del Milan, o dell’Atalanta, e lui rispondeva: “Sono quelli che devono perdere con noi”. Praticamente, l’Inter come gli Harlem Globetrotters. In assoluto: la Juve per il suo tifo, diffuso tra gli operai meridionali delle fabbriche torinesi, era come i circenses degli Antichi Romani. Questi poveri cristi dovevano pur avere qualche soddisfazione...e le soddisfazioni dovevano essere garantite, così uomini chiave Juve venivano piazzati in posizioni di potere. L’Inter, invece, al potere è sempre stata allergica».