Filippini: “Lazio, serve tempo per capire Sarri. Panchina corta un problema”

Le parole dell'ex centrocampista biancoceleste a pochi giorni dalla sfida dell'Olimpico fra la formazione di Sarri e l'Inter

Antonio Filippini, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Difficoltà pronosticabili per la Lazio da Inzaghi a Sarri? Cambia tanto, perché giocare con un modulo diverso, dal 3-5-2 al 4-3-3, cambia gli spazi in campo. Serve tempo per capire gli automatismi della tattica di Sarri, quindi gli alti e bassi sono normali. Ci vogliono tempo, pazienza ed equilibrio. Rosa corta? Negli anni, rispetto ad altre società, ha sempre avuto la panchina come tasto dolente, tranne Caicedo che entrava e segnava... Gli altri non erano titolarissimi, è sempre stato un tallone d'Achille per la Lazio e lo sarà anche per Sarri quest'anno".