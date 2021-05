Stampa inglese sicura: la finale di Champions si giocherà in Portogallo

Secondo quanto riporta il Daily Mail, si giocherà a Porto la sfida City-Chelsea invece che a Istanbul

Niente Wembley, la finale di Champions League pare destinata a giocarsi nuovamente in Portogallo: dopo Lisbona, quest'anno toccherà a Porto ospitare la sfida tutta inglese tra Manchester City e Chelsea. Manca ancora l'ufficialità da parte della Uefa, ma secondo le anticipazioni del Daily Mail sembra ormai sicuro che l'epilogo della Champions, in programma il 29 maggio, non si giocherà ad Istanbul a causa dell'alto livello di contagi e morti attualmente in Turchia.