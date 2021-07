Finale Euro 2020, Figc organizza trasferta Londra per 1000 tifosi azzurri

La Federazione italiana è al lavoro per garantire a mille spettatori italiani di poter assistere alla finale di domenica

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Mille tifosi a Wembley per la finale di Euro 2020, in arrivo dall'Italia: è questa la novità in vista della partita di domenica sera. La Figc ha infatti annunciato di essere al lavoro per la trasferta di 1000 tifosi azzurri, dopo che su richiesta Uefa le autorità britanniche hanno garantito la possibilità di recarsi a Londra a un numero contingentato, con una serie di obblighi da rispettare, tra cui 5 giorni di isolamento fiduciario al rientro in Italia.