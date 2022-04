Finale Inter-Juve di Coppa Italia, Zoff: “Partita di cartello, credo sia il massimo”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex portiere ha parlato della finale di Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Dino Zoff ha parlato di Inter-Juve, finale di Coppa Italia in programma l'undici maggio. "E' una partita di cartello con la coppa in palio, credo sia veramente il massimo. La Juve ora si giocherà questo traguardo dopo aver giocato ieri una discreta partita vincendola nettamente. I bianconeri si sono difesi in modo organizzato e si sono presi il successo".