Champions, sarà Real-Liverpool in finale. City rimontato: Benzema firma il successo

Dopo il 4-3 dell'andata, il Manchester City stava conducendo fino a pochi minuti dalla fine. Poi il ribaltone Real e la vittoria ai supplementari

Sarà Real Madrid-Liverpool in finale di Champions League al Parco dei Principi di Parigi. A sfidare il Liverpool, qualificatosi dopo aver superato il Villarreal, ci sarà il Real di Carlo Ancelotti.

Dopo il 4-3 di Manchester, la squadra di Guardiola conduceva a pochi minuti dalla fine grazie a un gol di Mahrez. Ma il Real Madrid non muore mai in Europa e in pochi minuti ribalta il risultato con una doppietta di Rodrygo. Nei supplementari arriva anche la rete di Benzema su rigore che fissa il risultato sul 3-1 e che regala la finale ai blancos.