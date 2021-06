GdS – Finlandia-Belgio, Lukaku non vuole riposare: il ct proverà a convincerlo

L'attaccante dell'Inter vuole giocare per migliorare le sue statistiche

La Finlandia proverà a battere il Belgio per regalarsi uno storico ottavo di finale all'Europeo. Impresa non da poco, resa probabilmente più alla portata dal più che probabile turnover di Martinez, già sicuro del passaggio del turno. Non è ancora chiaro se le rotazioni coinvolgeranno anche Romelu Lukaku, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Molto dipenderà dal Belgio, annunciato in formazione stravolta causa turnover. Lukaku vuole giocare dall’inizio per migliorare le statistiche, il c.t. Martinez ha detto che gli parlerà stamattina. Cercherà di convincerlo a riposarsi per gli ottavi e si arriverà forse a un compromesso: tot minuti, non di più, e via".