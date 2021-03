Fioravanti: “Tifo Inter, primo posto meritato. Lukaku-Lautaro, che coppia”

Il surfista è tifoso dell'Inter e ha parlato dell'obiettivo scudetto oltre che della coppia di attaccanti

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Le prime Olimpiadi per il surf, lo scudetto dell'Inter e quella pazza voglia di sentirsi libero domando le onde dell'oceano e "di far innamorare l'Italia". Da Cerveteri a Tokyo passando per le Hawaii e l'Australia, corre sempre più forte il sogno di Leonardo Fioravanti di surfare in Giappone, dove questo sport entrerà ufficialmente nella storia dei Giochi, Covid permettendo.

Prima dello stop per Covid centra la sua più grande vittoria con un primo posto al Sydney Pro Surf. E ora il sogno di andare a Tokyo: "Partecipare alle Olimpiadi - ammette il 23enne surfista romano intervistato dall'Ansa - sarebbe incredibile! Rappresenterebbe un'occasione per me non solo di partecipare alla competizione più importante per un atleta, ma anche di far conoscere ancor di più il surf in Italia. Che bello sarebbe se gli italiani si appassionassero a questa disciplina grazie a me".