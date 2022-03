Fiore: “Inter, Inzaghi troverà la chiave per ripartire. Ora sta pagando…”

Il pensiero dell'ex compagno di squadra del tecnico nerazzurro a proposito delle difficoltà di questo momento

Un inizio brillante, poi qualche difficoltà di troppo. Ma Simone Inzaghi non si dà certo per vinto e mette ancora nel mirino lo scudetto da vincere con l'Inter. Del tecnico nerazzurro ha parlato il suo ex compagno di squadra alla Lazio Stefano Fiore. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: «C’è stata una frenata inaspettata per quello che era stato il percorso fino a febbraio, ma credo possa far parte della normalità. Tutte le squadre hanno avuto un periodo di flessione, Inzaghi è stato bravissimo a dare subito la sua impronta alla squadra e ad avere un impatto molto positivo nella nuova realtà. Ma poi ha dovuto fare i conti con delle aspettative diverse».