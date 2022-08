Conference League – La Fiorentina batte il Twente 2-1: decidono Gonzalez e Cabral

Cinque anni dopo i Viola tornano in Europa con una vittoria

La Fiorentina batte il Twente Enschede 2-1 nella partita d'andata dei Playoff della Conference League disputata sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze. I gol: nel primo tempo per i viola Gonzalez al 2' e Arthur Cabral al 31'; nel secondo tempo per gli olandesi Cerny al 20'. Cinque anni dopo i Viola tornano in Europa con una vittoria.