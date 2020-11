Serie A – Colpo esterno del Benevento, Fiorentina ko: secondo esordio amaro per Prandelli

Parte male la seconda avventura di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. La formazione viola cade in casa contro il Benevento: al ‘Franchi’ una rete di Improta realizzata in avvio di ripresa decide il ‘lunch match’ delle 12:30 valido per l’ottava giornata della Serie A 2020/2021.

Terza vittoria in questa stagione per il club sannita, che interrompe una striscia di quattro sconfitte di fila e sale a quota 9. La squadra allenata da Filippo Inzaghi supera in classifica proprio la Fiorentina, che subisce il quarto ko in questa Serie A e resta a quota 8.

Da segnalare l’infortunio nel primo tempo di Frank Ribery, che ha lasciato il campo prima dell’intervallo con Saponara al suo posto.