Fiorentina, Burdisso: “Impatto bellissimo, ho tantissima voglia. Dobbiamo…”

Le parole del nuovo direttore tecnico della Viola: "Grazie, Firenze. È un orgoglio per me, oltre che una grandissima possibilità"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, il nuovo direttore tecnico della Viola Nicolas Burdisso ha parlato così delle sue sensazioni: "L'impatto è stato bellissimo. È un popolo che io conoscevo. Mi hanno parlato di questa opportunità e per me è stata subito una sfida. Sono stati 10-15 giorni intensi. La mia agenda? Sono responsabile tecnico. Devo collegare i bisogni della prima squadra col settore giovanile e l'area scouting.

Devo essere io a proporre i nomi di coloro che possono salire dal settore giovanile alla prima squadra e andare a cercare i talenti in tutto il mondo. Un mio sogno? Ho fatto un anno di gavetta al Boca, ma ora penso a questa sfida. C'è tanto da fare. Ho tantissime idee e tantissima voglia. La sfida più importante è essere una risorsa per il club. Parlo poco e lavoro. Sono sempre stato un uomo spogliatoio. Dobbiamo avere una pianificazione legata a quello che vogliamo in campo. Grazie, Firenze. È un orgoglio per me, oltre che una grandissima possibilità".