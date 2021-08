Fiorentina, l’ex Carnasciali: “Vlahovic via? Strategia sbagliata. L’errore…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito di quanto sta accadendo in casa viola con la possibile partenza dell'attaccante

Daniele Carnasciali, ex Fiorentina, ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua a proposito di quanto sta accadendo attorno a Vlahovic. Queste le sue considerazioni: "Immaginavo sarebbe andato via per un'offerta così clamorosa come i 75 milioni dell'Atletico. Ma si ripete spesso la stessa cosa, come vengono reinvestiti? La cosa che mi preoccupa realmente è che ultimamente non sono stati fatti investimenti intelligenti su tanti profili. Allora perdendo Vlahovic e non sostituirlo in maniera adeguata sarebbe una brutta botta, non dobbiamo dimenticare che ci siamo salvati nelle ultime giornate nei due anni scorsi.

Il problema è che non ci sono soldi in Serie A, l'errore è stato non rinnovargli il contratto lo scorso anno. A questo punto è logico che con il contratto a breve scadenza non puoi rifiutare un'offerta così. Ma a Firenze non c'è programmazione per crescere e per diventare competitivi. Quando un giocatore viene fuori non sei mai in grado di blindarlo, guardate la fine di Chiesa o Bernardeschi. Va bene far crescere i giovani, ma se quando esplodono non hai la forza di trattenerli allora vuol dire che sbagli continuamente strategia".