Fiorentina, Castrovilli lascia l’ospedale. Da Firenze: “Salta sicuramente Inter e Juve”

Al centro dell’attenzione della Fiorentina ci sono ovviamente le condizioni di Gaetano Castrovilli, uscito sabato sera nella gara contro il Genoa per un malore. Il club viola ha aggiornato con un comunicato sulle condizioni del centrocampista: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli, in data odierna, ha lasciato l’ospedale di Careggi come da protocollo stabilito. Il calciatore sta bene e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero”. Secondo quanto scrive FirenzeViola, il giocatore salterà sicuramente l’impegno di Coppa Italia contro l’Inter di mercoledì e la gara con la Juve nel weekend.