Fiorentina, Castrovilli salta la gara con l’Inter. Anche Nico Gonzalez in dubbio

Contro la squadra di Inzaghi, Italiano dovrà fare a meno di Castrovilli infortunato. In dubbio anche l'argentino

Brutto infortunio ieri per Gaetano Castrovilli. Il giocatore della Fiorentina al 25’ del primo tempo ha sbattuto con violenza il fianco destro sul palo della porta del Genoa. Il giocatore è stato portato in ospedale per gli accertamenti necessari che, come riporta il Corriere dello Sport, hanno confermato una forte contusione al fianco destro, "ma la buona notizia è che non c’è interessamento delle costole e niente di rotto. Castrovilli ha trascorso la notte in ospedale in osservazione, così da procedere con nuovi controlli stamani: chiaramente è fuori causa per l’Inter che arriva al Franchi tra appena quarantotto ore".