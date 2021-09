Fiorentina, verso l’Inter: domani alle 16 la conferenza stampa di Italiano

Domani l'allenatore viola prenderà la parola nel pomeriggio alla vigilia della sfida di campionato contro i nerazzurri

Come riportato da Firenzeviola.it, è in programma domani alle ore 16 la conferenza stampa dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida del Franchi contro l'Inter. Il match è in programma martedì alle ore 20.45 tra i viola e i nerazzurri di Simone Inzaghi.