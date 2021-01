E’ arrivata la reazione della Fiorentina dopo la goleada subita la scorsa domenica contro il Napoli. La squadra di Cesare Prandelli riesce infatti a tornare alla vittoria in casa contro il Crotone per 2-1 grazie ai gol di Bonaventura e Vlahovic: non basta alla squadra di Stroppa la rete di Simy. La Viola è ora a 21 punti in classifica, mentre la squadra rossoblu resta ultima a quota 12.