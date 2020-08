La Fiorentina accelera per conferma di Dalbert. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, il club viola sta spingendo per ottenere l’ok dell’Inter per la permanenza del terzino brasiliano.

Da stabilire la formula con due possibilità: il rinnovo del prestito per un’altra stagione o lo scambio con Cristiano Biraghi e il passaggio a titolo definitivo dei due laterali mancini.