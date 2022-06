Fiorentina, Dodò il primo obiettivo per la fascia: Lazaro dell’Inter l’alternativa

Qualora l'affare per il brasiliano non dovesse andare in porto, Commisso è pronto a virare su Valentino Lazaro dell'Inter

E' cominciato il casting della Fiorentina per quanto riguarda la fascia destra. Il club viola dovrà infatti sostituire Alvaro Odriozola, che tornerà al Real Madrid dopo il prestito annuale. E, come riporta Sportal.it, sono due i nomi attualmente che piacciono alla dirigenza del club toscano: "Il primo nome sul taccuino del club gigliato è quello di Dodò, ma qualora l'affare non dovesse andare in porto Commisso è pronto a virare su Valentino Lazaro dell'Inter".