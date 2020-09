Fiorentina, provino per Pezzella: due dubbi per Iachini in vista dell’Inter

La Fiorentina attende novità sul fronte German Pezzella. Il capitano viola e difensore argentino è in dubbio per la gara di questa sera a San Siro per la botta al piede rimediata nell’amichevole con la Reggiana. Come riferisce Il Corriere dello Sport, il tecnico dei toscani Iachini lo ha inserito nella lista dei 24 ma deciderà solo nella rifinitura se rischiarlo: in caso di provino negativo è già pronto Ceccherini, che si schiererà tra Milenkovic e Caceres.

Iachini ha altri due dubbi da sciogliere: chi tenere fuori tra Bonaventura e Duncan per far posto da Amrabat, che esordirà proprio stasera con la maglia viola, e a chi affidare il ruolo di centravanti: al momento Kouamé è in vantaggio su Cutrone, con Vlahovic a insidiare i due. A supporto ci sarà Ribery, con Chiesa e l’ex Biraghi sulle fasce.