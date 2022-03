Da Maleh-Duncan agli esterni offensivi: Fiorentina, tutti i dubbi di Italiano

Il tecnico viola non ha ancora deciso la formazione iniziale che affronterà l'Inter oggi alle ore 18 a San Siro

Il polacco sarà ancora il riferimento offensivo (con Cabral pronto a subentrare), ma la spinta propulsiva deve essere garantita dagli esterni (esterni-attaccanti, come piace sempre ricordare a Italiano per "responsabilizzarli" in zona-gol), che poche volte come questa hanno avuto la possibilità di spostare gli equilibri in campo: solita corsa a cinque, solita scelta appesa ad un filo che al Meazza potrebbe premiare Gonzalez e Ikoné, ma Saponara e Sottil sperano di avere la meglio in extremis sul francese ex Lilla".