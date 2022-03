Fiorentina, Duncan: “Ci teniamo questo pareggio, Inter squadra molto forte”

Il centrocampista ghanese, prodotto del settore giovanile nerazzurro, ha analizzato il pareggio per 1-1 di San Siro

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola al termine della sfida di San Siro contro l'Inter: "L'occasione nel finale di Ikoné? Noi conosciamo la sua qualità, poteva fare meglio, ma non è semplice in quel momento della partita. La squadra ha dato un buon segnale oggi, ci teniamo stretti questo pareggio e andiamo avanti. La squadra ha dimostrato di avere coraggio, abbiamo gestito meglio la palla e siamo riusciti anche a fare molto bene, limitando una squadra come l'Inter. Abbiamo fatto un passo in avanti, dobbiamo continuare a dare questi segnali con queste prestazioni. Non è stato facile perché l'Inter è forte, lo dimostra sempre ogni settimana. La squadra, venendo a San Siro e giocando una gara così di spessore, meritava qualcosa in più, ma è andata così e guardiamo avanti. L'Inter ha un obiettivo particolare, ma noi siamo venuti qui per dare continuità alle prestazioni e siamo arrivati a questo punto. Potevamo fare meglio, ma già dimostrando di avere questa personalità va bene così".