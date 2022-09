Conference League, Basaksehir-Fiorentina 3-0: doppietta Gurler, follia Gollini

I viola perdono in Turchia e rimangono ancora senza vittorie europee: un solo punto conquistato nelle prime due gare

Serata da incubo per la Fiorentina, che perde 3-0 sul campo del Basaksehir nella seconda giornata del girone A di Conference League e rimane ferma a quota 1. In Turchia decidono la doppietta di Gurler e il gol di Traore. Succede tutto nella ripresa, con la complicità del gravissimo errore di Gollini e dell'espulsione di Ikone che lascia i viola in 10.