Serie A / La Fiorentina dilaga sul Genoa: 6-0 al Franchi, doppietta di Biraghi

Tutto troppo facile per la Fiorentina che, nel posticipo della 22° giornata, asfalta il Genoa con un rotondo 6-0. Vlahovic sbaglia un rigore in avvio ma la squadra di Italiano chiude il primo tempo avanti 3-0 con i gol di Odriozola, Bonaventura e Biraghi. Nella ripresa l'attaccante serbo si riscatta firmando il 4-0, prima che Biraghi (ancora su punizione) e Torreira chiudano i conti per il definitivo 6-0. La Fiorentina è sesta a pari punti con Lazio e Roma, Genoa sempre penultimo a -6 dalla zona salvezza.