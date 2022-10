Conference League, la Fiorentina si rilancia: goleada contro gli Hearts, 5-1

La Fiorentina ritrova il sorriso in Conference League: la formazione viola, dopo la sconfitta per 4-0 contro la Lazio in campionato, batte 5-1 gli scozzesi degli Hearts. Pratica chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Jovic, Biraghi, Nico Gonzalez e Barak, nella ripresa chiude i conti ancora Nico Gonzalez su calcio di rigore.