Fiorentina, Iachini: “Concesso poco all’Inter”. Benassi: “Fosse entrata la palla di Vlahovic…”

“Siamo venuti qui per giocarci le nostre chance: siamo molto giovani, ma siamo arrivati qui in maniera organizzata e abbiamo concesso pochissimo a una grande squadra come l’Inter”. Così Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ai microfoni dei cronisti presenti al Meazza, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Si unisce al coro anche Marco Benassi: “Peccato, il più grande rammarico è il fatto che se fossimo riusciti ad andare in vantaggio con l’occasione di Vlahovic, probabilmente sarebbe cambiata la partita”.

(SportMediaset)