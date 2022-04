Ikoné: “Contro l’Inter volevo segnare, voglio essere protagonista con la Fiorentina”

Le dichiarazioni del calciatore francese sulla sfida di San Siro contro i nerazzurri e sull'avventura alla Fiorentina

Così l'attaccante francese della Fiorentina Jonathan Ikonè , intervistato sui canali ufficiali della società viola, torna al momento in cui, nell'ultima giornata di campionato contro l' Inter , a pochi istanti dal fischio finale della gara ha avuto l'occasione per regalare la vittoria alla sua squadra, ma il suo tiro è stato parato dall'estremo difensore nerazzurro.

Del suo attuale allenatore dice: "Italiano vuole che negli allenamenti ci sia sempre intensità e che noi si dia tutto quando scendiamo in campo. E' un allenatore bravo, che capisce bene il gioco". Infine, assicura: "Sto studiando l'italiano e miglioro di giorno in giorno, ma devo lavorare molto cercando di imparare il più possibile per capire e per parlare con i miei compagni".