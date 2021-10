Fiorentina-Inter, notificati altri Daspo a tre tifosi interisti

I tre tifosi hanno l'obbligo di presentarsi alle forze dell'ordine durante le gare: avevano con loro "oggetti ad offendere"

I provvedimenti convalidati giovedì dal Tribunale di Firenze impongono anche ai tre tifosi (29, 32 e 47 anni) di presentarti davanti alle forze di polizia durante lo svolgimento degli eventi sportivi. Per due tifosi il Daspo durerà cinque anni, per il terzo otto anni.

La digos prima dell'inizio della gara contro la squadra viola li aveva intercettati nei pressi dello stadio e in macchina avevano "oggetti ad offendere e, nel caso del 32enne, anche fumogeni". Tra le motivazioni di convalida la condotta contestata posta in essere con altre persone, i molteplici oggetti contundenti e futili ragioni. Tutti e tre avevano già avuto un daspo in passato, si legge su Firenze Today.