Fiorentina-Inter, c’è grande freddezza: “E c’è da scommettere che stasera…”

Le due dirigenze di Fiorentina e Inter si ritroveranno in tribuna autorità al Franchi dove si potrebbe respirare una certa freddezza

Ha fatto molto scalpore, com'è giusto che sia, l'attacco gratuito di Rocco Commisso , presidente della Fiorentina, ai danni dell'Inter nella giornata di domenica. Il patron viola ha infatti dichiarato ai microfoni di Rai Due: "Vedo che le regole in merito agli indici di liquidità non sono state rispettate e non è giusto, dalla Juventus che ha 200 milioni di perdite, mentre altri, se non sbaglio l’Inter, sono a 150".

Il CEO Coroporate dell'Inter Alessandro Antonello ha voluto rispondere così: "Ognuno deve cercare di capire in casa propria come gestire il proprio club". Si deduce quindi, come scrive il Corriere Fiorentino, che tra le due società non corre, oggi, buon sangue: "I rapporti, anche dopo il caso Superlega, rimangono tesi. C'è da scommettere che i colloqui siano destinati a diradarsi, fin da stasera quando le due dirigenze si ritroveranno in tribuna autorità al Franchi dove si potrebbe respirare una certa freddezza".