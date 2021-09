Fiorentina-Inter, Graziani: “Nel primo tempo mi sono divertito, nel secondo meno”

L'ex attaccante commenta la sconfitta della squadra di Italiano contro i nerazzurri

Intervenuto nel corso del programma 'Pentasport' su Radio Bruno, Ciccio Graziani ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l'Inter . Nonostante 35 minuti di ottimo calcio, la squadra di Italiano nella ripresa è stata tramortita dall'uno due dei nerazzurri: "Ieri mi sono divertito molto durante il primo tempo, durante il secondo meno. Secondo me questa Fiorentina può lottare benissimo per un posto in Conference League, perché ha delle qualità importanti e il tipo di gioco che propone Italiano esce con il tempo".

"Vlahovic? I difensori quest'anno stanno molto più attenti a Vlahovic, perché hanno potuto conoscere le sue qualità. Penso che il gioco di Italiano possa valorizzare le qualità del classe 2000. Gli possono arrivare tantissimi palloni in area sia dagli esterni d'attacco che dai terzini. Ieri ogni volta che è stato fatto un cross lui non si trovava in quel posto, per liberare l'inserimento dell'esterno opposto. Comunque le sue occasioni le ha sempre, anche ieri con quella super parata di Handanovic, che gliel'ha tolta da sotto la traversa".