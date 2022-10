Verso Fiorentina-Inter: Calha 4×4, ecco numeri e curiosità sulla sfida

Tutto ciò che c'è da sapere verso Fiorentina-Inter, match in programma domani alle 20.30 per l'11ª giornata di Serie A

Tutto ciò che c'è da sapere verso Fiorentina-Inter, match in programma domani alle 20.30 per l'11ª giornata di Serie A.

I PRECEDENTI

Quello di sabato 22 ottobre sarà il 169° confronto in Serie A tra Inter e Fiorentina: i nerazzurri guidano il bilancio con 69 vittorie contro le 44 dei viola, alle quali si aggiungono 55 pareggi.

PRESSING ASFISSIANTE

L'Inter ha collezionato 84 recuperi offensivi in Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato. Situazioni di gioco che hanno favorito i nerazzurri: l'Inter è andata alla conclusione 14 volte in seguito a un recupero offensivo.

I PASSAGGI DI SKRI

Milan Skriniar è il giocatore che ha effettuato più passaggi in questo campionato: il difensore slovacco è a quota 664, 38 in più di Kim Min-Jae del Napoli, secondo in questa speciale classifica.

ASSISTMAN BARELLA

Dall'inizio della scorsa stagione Nicolò Barella ha servito 16 assist in Serie A, 4 quest'anno: nei top 5 campionati europei solo Milinkovic-Savic e Kevin De Bruyne hanno fatto meglio del numero 23 nerazzurro.

CALHA 4X4

Hakan Çalhanoglu ha segnato 4 gol contro la Fiorentina in Serie A, tre delle quali all'Artemio Franchi: i viola sono la vittima preferita del centrocampista turco. Il numero 20 nerazzurro ha anche fornito 4 assist contro la Fiorentina in campionato, contro nessun’altra squadra ha servito più passaggi vincenti. L'ultimo è arrivato nella sfida del Franchi dello scorso anno con un corner per il gol decisivo di Dzeko.

L'ARBITRO

L'arbitro di Fiorentina-Inter, 11^ giornata della Serie A 2022/23, sarà Paolo Valeri, della sezione di Roma 2.

Valeri avrà come assistenti Preti e Di Iorio, il Quarto Ufficiale sarà Serra. VAR dell'incontro Mariani, Assistente VAR Costanzo.