Fiorentina-Inter, pagelle TS: “Top Lautaro, flop Dimarco e i tre difensori. Barella…”

Il migliore in campo di Fiorentina-Inter per Tuttosport è stato Lautaro Martinez, voto 8: "Segna due gol (a quota 81 in nerazzurro supera Angelillo) e dà a Barella il pallone dello 0-1. A corredo, guadagna il rigore: migliore in campo per distacco". Benissimo, voto 7,5, anche Barella mentre i tre centrali di difesa prendono 5,5. 6, invece, per Onana, Darmian e Correa mentre Dzeko è il migliore dei subentrati.