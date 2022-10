Fiorentina-Inter, le polemiche non si placano. “I nerazzurri hanno fatto notare che…”

"La notte non ha portato consiglio. E non ha placato le polemiche. D’altronde la deflagrazione di sabato trae origine da rapporti da tempo tesissimi tra i dirigenti di Fiorentina e Inter. In tal senso non va dimenticato il battibecco in Lega tra Beppe Marotta e Joe Barone che aveva più volte attaccato - ben supportato da Commisso - i nerazzurri sulle difficoltà dell’Inter nel pagare gli stipendi: battibecco chiuso con la minaccia, da parte dell’ad interista, di fare un esposto alla Procura Federale contro le dichiarazione i dirigenti viola. Il precedente del dicembre di un anno fa è utile per capire come sabato al Franchi bastasse una scintilla per provocare un’esplosione, come puntualmente successo".