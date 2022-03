Fiorentina, Italiano: “Inter di campioni anche senza Brozo e De Vrij. No vantaggi”

Le parole del tecnico viola prima del match oggi pomeriggio al Meazza contro l'Inter

Prima del calcio d'inizio di Inter-Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN. Questo il suo intervento: "Dobbiamo proporre ciò che abbiamo sempre fatto e che ci ha fatti arrivare a questo punto in classifica. Serve il massimo contro una grande squadra, sono convinto usciremo a testa alta. Per noi è bello giocare queste partite. L'assenza di De Vrij e Brozovic è un vantaggio per voi? Ne abbiamo pochi, chiunque scenda in campo dell'Inter è un campione. Starà a noi limitarli e creare e offendere quando ne abbiamo l'occasione".