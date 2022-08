Fiorentina, Italiano: “Milenkovic valore aggiunto per noi. Cresciuto in modo esagerato…”

''La squadra sta bene, ci stiamo preparando per farci trovare pronti per la Cremonese e il Twente''. Così Vincenzo Italiano avvicinandosi all'inizio della nuova stagione, la seconda per lui al timone della Fiorentina. ''Abbiamo disputato amichevoli contro squadre di spessore, più avanti a livello di condizione - ha proseguito il tecnico viola ai canali del club - Domenica affrontiamo una neopromossa e ci aspettiamo una partita complicata: per questo dovremo affrontarla con la giusta attenzione".