Fiorentina, Italiano: “Napoli squadra migliore d’Italia. Contro l’Inter…”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Fiorentina alla vigilia della sfida al 'Maradona' contro il Napoli di Spalletti

"Sappiamo di dover affrontare la squadra migliore d'Italia come già dissi a suo tempo, dovremo farci trovare pronti, con la stessa personalità messa in campo a San Siro contro l'Inter".

"Ho parlato con i ragazzi, avremo assenze importanti, ma chi subentrerà farà bene come già è successo in passato - ha detto il tecnico viola -. Arriviamo da un bel periodo e domani sarà un altro esame, faremo di tutto per rendere orgogliosi i nostri tifosi, a partire dai 300 che ci seguiranno a Napoli. Spalletti? Ho grande stima di lui, è un grande allenatore, uno dei più bravi d'Italia, sta portando la sua squadra ad un livello altissimo ed è tra le favorite per lo scudetto".