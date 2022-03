Fiorentina, Italiano: “Perdo il sonno quando ho tutti a disposizione. Dopo l’Inter…”

Le parole del tecnico viola nella conferenza stampa di questo pomeriggio a proposito della sua rosa

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio si è soffermato sulla sua rosa sottolineando un dato: "Gli errori nel corso di un campionato li fanno tutti. Abbiamo grandissima competizione in tutti i ruoli. Abbiamo giocatori affidabili e in grande crescita, io perdo il sonno quando siamo tutti a disposizione, perché cerco di non sbagliare le scelte. Mi fa piacere che dopo Atalanta e Inter, la Fiorentina sia stata la squadra con più contributo dalla panchina in fatto di assist e gol".