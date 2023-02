Coppa Italia, Fiorentina-Torino 2-1: Jovic e Ikone mandano in semifinale i viola

È la Fiorentina la seconda semifinalista della Coppa Italia 2022/23: i viola battono 2-1 il Torino e conquistano il pass per il turno successivo, dove affronteranno la vincente di Roma-Cremonese. I ragazzi di Italiano passano in vantaggio al 65' grazie al colpo di testa di Jovic, e raddoppiano al 90' con Ikone. Cabral ha la palla del 3-0, ma colpisce in pieno la traversa, e i granata riescono ad accorciare le distanze a tempo ormai scaduto con Karamoh.