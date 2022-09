Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: Kouame risponde a Milik, Jovic sbaglia un rigore

Finisce in parità la sfida del Franchi: i bianconeri agganciano momentaneamente l'Inter in classifica a quota 9

Termina in pareggio la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus. 1-1 il punteggio finale: bianconeri in vantaggio dopo 9 minuti con Milik, alla mezz'ora ci pensa Kouame a ristabilire l'equilibrio. Allo scadere del primo tempo i padroni di casa hanno la grande occasione per portarsi avanti, ma Jovic si fa parare il tiro dagli 11 metri da Peri.