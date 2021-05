Serie A, Fiorentina-Lazio 2-0: la decide Vlahovic. Si complica per Inzaghi

Una doppietta dell'attaccante regala una vittoria preziosa alla squadra viola, per la Lazio cammino complicato per la Champions

La Fiorentina batte 2-0 la Lazio grazie a una doppietta di Vlahovic che sale a 21 reti in campionato. La squadra viole è ufficialmente salva, mentre per la formazione di Inzaghi si complica la corsa a un posto per la prossima Champions League dopo questa sconfitta.