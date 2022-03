Fiorentina, Pradè: “Inter? Sarà difficile, ma possiamo vincere contro tutti”

Le parole del direttore sportivo viola dopo la vittoria di Bologna a una settimana dalla gara con i nerazzurri

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, nel post gara della sfida vinta dai viola contro il Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Queste le sue parole: "In Serie A è impossibile non soffrire, le squadre sono tutte organizzate. Anche quando fai la partita negli ultimi 10 minuti cambia tutto. Sinceramente poi dopo due sconfitte consecutive ti viene un po' il braccino. Abbiamo dominato la gara in lungo e in largo, poi è chiaro che ci siano anche le occasioni delle altre squadra. Siamo contenti, abbiamo una buona classifica. La squadra esprime un calcio ben chiaro, siamo una squadra con un'identità forte, cerchiamo sempre di vincere e fare la partita. Poi ci sono le situazioni in cui rischi di prendere gol, contro squadre con giocatori forti. Sono felicissimo di questa vittoria in una partita trabocchetto dopo tre risultati negativi. Era importante fare tre punti per riprendere coraggio. Giocare qua è dura, oggi non riuscivamo a sbloccarla e giocava più lo stadio di noi. I tifosi della Fiorentina sono incredibili, nel bene e nel male. Oggi sapevano che dovevamo aiutarci. Inter? Hanno dimostrato a Liverpool quanto siano forti, sappiamo che sarà una partita difficile ma possiamo vincere o perdere contro tutti. Speriamo di vincere qualche partita in più e perderne meno".