Prandelli: “Inter tra le top 3: non è in crisi, non penserà alla Juve. Conte si lamenta? Ognuno…”

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia la sfida contro l’Inter, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: “La partita di domani è importante perché ci teniamo; non è certo un fastidio. Chi scenderà in campo cercherà di mettere in difficoltà una grandissima squadra. Vogliamo giocarci la gara a viso aperto. Tra un’ora vedremo chi sarà o meno indisponibile. Conte che si lamenta del mercato? Non penso nulla, ognuno gestisce come vuole i rapporti con i dirigenti“.

Il tecnico viola ha aggiunto: “Se vede la gara di domani come una rivincita delle semifinali del 2010? No, anche se ricordo bene quelle due partite in semifinale: a Milano prendemmo un gol pazzesco. Non penso che l’Inter starà pensando alla Juve, tutte le squadre che sono agli ottavi vogliono passare il turno. Non penso che l’Inter vorrà snobbare la competizione. L’Inter a Roma? L’Inter ha fatto 20′ di calcio spettacolare dopo l’inizio migliore della Roma: in questo campionato ci sono gare così. Il pareggio alla fine è stato meritato, ma questa è una stagione strana. L’Inter una delle tre squadre attrezzate per vincere il campionato, è ricca di grandi campioni che sanno gestire tutte le situazioni.

Basta vedere come si muove, come si difende e come attacca Lukaku: è una squadra di grandissimo valore. L’Inter è una squadra molto fisica e dovremo stare attenti alle marcature: non vedo un club in crisi ma semmai attrezzato per migliorare ancora. Per combattere la fisicità dell’Inter dovremo essere più veloci e attenti sulle marcature. La crisi non la vedo nel mondo Inter. È una squadra attrezzata. Ha incontrato la Roma, una grande squadra e non la puoi schiacciare per 90 minuti. Ci sono più partite nella partita. Ci sono tante squadre tecnicamente più indietro che fanno grandi partite, perché non lo possiamo fare anche noi contro l’Inter?“.