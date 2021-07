Mercato, Da Firenze: “Fiorentina, priorità regista: Sensi in cima alla lista”

Secondo il Corriere Fiorentino, il centrocampista dell'Inter è in cima alla lista dei desideri della Viola per il centrocampo

Ufficializzato l'arrivo di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, la Fiorentina ora è pronta a buttarsi sul mercato. L'obiettivo della Viola è quello di cedere diversi esuberi per poi mettere a segno qualche colpo importante in entrata. Spiega in merito il Corriere Fiorentino: "La priorità da questo punto di vista resta l'acquisto di un regista, con i nomi di Sensi (Inter) e Torreira (Arsenal) in cima alla lista, E poi un difensore centrale, un altro esterno offensivo e, dovesse partire Lirola, un terzino destro. Prima, però, c'è da fare cassa. Con un incedibile (Vlahovic) e tanti esuberi in vetrina.