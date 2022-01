Fiorentina, Pulgar: “Giocare con Vidal un onore enorme. Con Mihajlovic…”

Il centrocampista cileno del club viola ha speso parole di elogio per il connazionale, da due stagioni in forza all'Inter

Erick Pulgar, centrocampista cileno della Fiorentina, in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club viola ha parlato anche di Arturo Vidal, suo compagno di squadra in Nazionale: "Quando si avvicina il momento di tornare in Cile, nel mio caso per i raduni della nazionale, per rappresentare il mio Paese, è un orgoglio per me e per la mia famiglia. Giocare per la nazionale e rappresentare il mio Paese è un orgoglio. Condividere lo spogliatoio con giocatori storici della nazionale cilena è per me ragione di orgoglio e una grande occasione di imparare, sia a livello calcistico sia personale. Per me che sono un centrocampista giocare al fianco di Vidal è un onore enorme. Giocare accanto a giocatori come lui e Charles Aránguiz è incredibile. Sono giocatori storici e come dicevo sono grato di poter giocare con calciatori del loro calibro".