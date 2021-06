Fiorentina, sogno Sensi: Viola consapevole di avere carte per convincere l’Inter

Il centrocampista è un obiettivo di mercato della Viola

C'è un sogno in casa Fiorentina per quanto riguarda il ruolo di regista e questo ha il nome di Stefano Sensi. Nonostante la trattativa con l'Inter non sia semplice, la Viola sembra essere intenzionata comunque a provarci, come spiega il Corriere dello Sport: "La Fiorentina si è infilata ben conoscendo tutte le difficoltà del caso e però consapevole di avere delle carte da giocare per convincere l’Inter e il diretto interessato che la destinazione Firenze è valida per molti motivi. Sogno è, e tale probabilmente è destinato a rimanere".