Fiorentina, Terracciano: “Inter grande squadra, vogliamo fare bene e vincere”

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola ha parlato della sfida di campionato contro l'Inter, in programma sabato sera al Franchi: "Sarà sicuramente una bellissima partita, abbiamo voglia di far bene contro una grande squadra. Sarà difficile, ma giochiamo in casa e questo deve essere un motivo in più per far bene, metterli in difficoltà e provare a vincere".