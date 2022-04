La Fiorentina vince il derby con l’Empoli tra le polemiche: al Franchi decide Nico Gonzalez

Basta un gol di Nico Gonzalez alla Fiorentina di Vincenzo Italiano per avere la meglio sull'Empoli nel derby toscano

Dopo un primo tempo terminato 0-0 e con un gol annullato alla squadra di Andreazzoli per presunto e dubbio fallo di Pinamonti su Terracciano, nella ripresa l'Empoli resta in 10 per l'espulsione ancor più dubbia di Luperto per secondo giallo. Sulla punizione assegnata dal direttore di gara, Nico Gonzalez colpisce di testa e batte Vicario. E' il gol che decide la partita e che proietta la Fiorentina a quota 50, a -1 dalla Roma di Mourinho e dall'Atalanta e a -2 dalla Lazio. Con questo ko, invece, l'Empoli resta a quota 33 punti.