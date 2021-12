Fiorillo: “Inter la più in forma, il divario è tanto. Società? Non ci manca nulla”

Le parole del portiere della Salernitana: "Oggi abbiamo incontrato la squadra più in forma del campionato: il divario era tanto e si è visto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Fiorillo, portiere della Salernitana, ha parlato così dopo il 5-0 subito contro l'Inter: "Oggi abbiamo incontrato la squadra più in forma del campionato: il divario era tanto e si è visto. Non credo che la situazione societaria abbia influito, ci tengo a dirlo: a noi nel quotidiano non manca nulla. Oggi il divario era veramente tanto ed è venuto fuori. Noi leggiamo quello che viene detto, ma non ci manca nulla e attendiamo quello che succederà: il nostro pensiero è il campo. Tanti tiri? Io non vanto una grandissima esperienza in Serie A, mi sono riaffacciato qui a 32 anni. Non è facile contro campioni del genere, ma il nostro campionato è un torneo nel torneo con altre 4-5 squadre. Sappiamo che il divario con le prime è tanto, non dobbiamo scoraggiarci più di tanto.