Fiorini: “Juve e Inter non interessate ad acquistare ventenni. Ho proposto…”

Queste alcune delle sue considerazioni sulle strategie di mercato delle big d'Italia: "Il Milan, secondo me, non è così competitivo come il Napoli perché davanti non ha attaccanti giovani come Raspadori, Osimhen ma giocatori come Giroud e Origi. Ci sono dei rischi a prendere giocatori duttili, perché devi essere sempre competitiva. Penso che il Napoli con tutti i giocatori pronti può dire la sua. Molti club come Juve e Inter non sono interessati a ventenni. Ad esempio ho proposto Adeyemi alla Juve per sostituire Dybala ma non ho avuto alcun riscontro. Tanti club non sono ancora pronti a fare investimenti importanti sui giovani, gli unici sono Napoli e Atalanta”.